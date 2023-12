Caro Natale | ecco gli aumenti su addobbi e regali | quanto ci costa

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Cala l’inflazione ma non sul. DSecondorilevato dalle associazioni dei consumatori i prezzi deglisaliranno mediamente del 19% e non saranno risparmiati iper bambini e adulti con tecnologia e gastronomia che avranno rincari dal 12 al 15% con picchi per lenticchie e torroni. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.