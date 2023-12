Carlos Sainz prova la nuova Ferrari | trapelano voci inquietanti | Cos' abbiamo notato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ribaltare una stagione da incubo, con solo una vittoria e il terzo posto nei Costruttori dietro all'imprendibile Red Bull e alla Mercedes. Lavuole rilanciarsi nel 2024, conscia che sarà difficile lottare per il titolo con il team della nota bevanda energetica., intanto, hato la monoposto 2024 al simulatore (di cui non si conosce il nome ma solo il numero di progetto: 676) che presenterà diverse nuove novità rispetto alla monoposto 2023, alcune introdotte nel finale di scorsa stagione.: “Auto 2024 differente dalla 2023, ma il valore vero lo vedremo nei test in Bahrain” Le parole didopo averto lamonoposto al simulatore danno ulteriori indizi sulla strada intrapresa dalla casa ...