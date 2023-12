Captain America 4 | lo sceneggiatore Matthew Orton riscriverà alcune scene

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sarà loa occuparsi della riscrittura didi: Brave New World; le nuove sequenze saranno poi girate nella primavera – estate del 2024, in previsione dell’uscita nelle sale del film prevista per il 13 febbraio 2025. Non si hanno al momento ulteriori notizie sul contenuto di questi reshoot, peraltro già annunciati in precedenza, in seguito alla riorganizzazione del calendario di uscite Marvel, completamente rivoluzionato in seguito alla conclusione dei lunghi scioperi che per mesi hanno paralizzato l’industria hollywoodiana. Secondo quanto riportato il mese scorso dall’insider Jeff Sneider, infatti, il film con protagonista Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, che erediterà il “costume” di ...

Captain America: Brave New World aggiunge un nuovo sceneggiatore e torna in produzione

Non è ancora detta l'ultima parola per: Brave New World . Il quarto film stand alone dedicato al personaggio di, seppur interpretato questa volta da Anthony Mackie e non più Chris Evans , ha scovato un nuovo ...

Captain America 4: lo sceneggiatore di Moon Knight per le riprese aggiuntive – Lo Spazio Bianco Lo Spazio Bianco

Captain America: Brave New World, in primavera le nuove riprese aggiuntive del film Marvel Movieplayer

Captain America: Brave New World aggiunge un nuovo sceneggiatore e torna in produzione

Captain America: Brave New World aggiunge un nuovo sceneggiatore al suo team di creativi per realizzare scene extra. Il prossimo capitolo Marvel con Anthony Mackie torna in produzione. Non è ancora ...

Captain America 4: lo sceneggiatore di Moon Knight per le riprese aggiuntive

Deadline informa che i Marvel Studios hanno incaricato lo sceneggiatore Matthew Orton ( Moon Knight) di scrivere alcune nuove sequenze che saranno poi girate durante le riprese aggiuntive di Captain ...