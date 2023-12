Capossela al Museo del Louvre di Parigi per “La Nuit Napoli”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 dicembre 2023)– Venerdì 15 dicembre Viniciosarà protagonista aldeldidi un evento eccezionale e irripetibile, “La”, serata di chiusura della mostra “”, frutto del gemellaggio tra ilpiù visitato del mondo e ilCapodimonte Real Bosco di. Sotto la piramide trasparente progettata dall’architetto Ieoh Ming Pei, il cantautore terrà alle ore 22 un concerto unico intitolato “Giocondità”, già esaurito a poche ore dall’annuncio. Un live speciale, pensato per l’occasione, che incrocerà mito, arte e storia che per secoli hanno unito: “Da flâneur imbucato in questo scambio di ...