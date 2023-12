Capodanno 2024 a Brescia | che eventi | da Mr Rain a Piazza Loggia ai dj set

Leggi su cultweb

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Apersi fa in quattro, per soddisfare i gusti di tutti, e offriree proposte il più variegate possibile. Evento immancabile, come ogni anno, il concerto gratuito di, con al centro l’esibizione di Mr., idolo locale, accompagnato da noti dj, che apriranno e chiuderanno lo show; sempre in tema musicale, ma per palati diversi, all’Auditorium San Barnaba, l’ensemble Fedra allieterà il pubblico con una selezione di inediti. Dalla musica al teatro e ritorno, nel nome di Giorgio Gaber, Gioele Dix presenta lo spettacolo rievocativo sulla parabola artistica del noto cantautore, presso il Teatro Sociale. Da ultimo, novità assoluta per quest’anno, presso il Bastione cittadino di San Marco si potrà brindare all’anno nuovo tra balli ...