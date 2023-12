Canile lager sequestrato in Irpinia | l’ordinanza del Sindaco

Leggi su anteprima24

Ospitati in strutture fatiscenti, in pessime condizioni igienico-sanitarie senza i minimi requisiti richiesti per il benessere animale. Ildi Ariano Irpino, in provincia di Avellino, Enrico Franza, hae chiuso unabusivo con 72 cani, tredici dei quali privi di identificazione, in seguito alla urgente comunicazione ricevuta dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Avellino sulla sanità animale. Una delle strutture è risultata realizzata abusivamente. I cani, hanno scritto i veterinari della Asl, venivano alimentati con scarti crudi di macelleria e con acqua in ciotole con evidente presenza di muffe verdastre. Nel corso dei controlli è emersa anche l'assenza di sistemi per convogliare i reflui che provoca gravi rischi sanitari oltre ad essere fonte di zoonosi e di pericolo di ...