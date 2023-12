Camion travolge 16 auto in autostrada | è strage

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Social. . Un bilancio pesantissimo e provvisorio quello fatto ad opera degli inquirenti dopo un maxi tamponamento su un’strada. Unha travolto sediciche erano ferme sulla carreggiata per un precedente incidente senza feriti. Al momento le Forze dell’Ordine stanno cercando di capire che cosa sia successo. Vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti.Leggi anche: Una famosa influencer e suo papà sono morti in un incidente aereo: cosa è successo Leggi anche: Incidente ferroviario in Italia: chi c’era sul treno e come è potuto accadere Leggi anche: Incidente gravissimo, unbus è precipitato in un burrone: il bilancio è choc Leggi anche:in Ucraina, terribile incidente d’: morte almeno 27 persone Venezuela, Sarebbe di 16 morti il ...