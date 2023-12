Camion si schianta in autostrada contro le auto ferme in coda | è strage

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ieri, in Venezuela, si è verificato un tragico incidente sulla strada Gran Mariscal de Ayacucho, che collega Caracas con l’est del paese. Un, trasportante un solvente industriale per la rimozione della vernice, ha colpito diciassettea causa di un precedente incidente nel settore Araguaney di Petare, nello stato di Miranda. Nonostante non vi fossero feriti nell’incidente iniziale, il bilancio è ora drammatico: 16 morti accertati e 6 feriti gravi. L’incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, ha visto enormi fiamme avvolgere il luogo, come mostrato in immagini e video condivisi sui social. La situazione è stata aggravata dai lavori di sostituzione dell’asfalto sull’, che hanno impedito un tempestivo arrivo dei soccorsi. Questi ultimi hanno operato per ore prima di ...