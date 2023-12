Camera | le opposizioni denunciano l’auto-ostruzionismo del centrodestra per non discutere del Mes | il provvedimento slitta ancora

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nell’Aula di Montecitorio, la mattina del 14 ottobre, si sta concludendo la discussione sul dl Anticipi. Quando si sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto finale 10 esponenti della maggioranza, per leil dubbio è diventato certezza: ilsta applicando una sorta di auto-, per farre il dibattito sulla ratifica dell’accordo di modifica del Mes. Da calendario ufficiale della, la proposta di legge 712 sarebbe dovuta essere vagliata oggi. A onor del vero, già dalla scorsa settimana alcuni capigruppo avevano ipotizzato che un ritardo dei lavori avrebbe fatto posticipare la discussione sul Mes. Tuttavia, la dilatazione dei tempi causata dalle molteplici dichiarazioni di voto della maggioranza fa infuriare il centrosinistra. Che pretende una ...