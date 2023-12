Camden Toy | morto il “Gentiluomo” di Buffy l’ammazzavampiri

(Di giovedì 14 dicembre 2023)Toy, il caratterista celebre per i ruoli da mostro e demone in, èl’11 dicembre 2023 a causa di un tumore al pancreas. Toy aveva 68 anni e negli ultimi due anni aveva affrontato gli alti e bassi di una malattia che si sperava potesse concedergli più tempo da vivere. Come scrive People, qualche giorno prima della scomparsa dell’attore, la sua compagna Bethany Henderson aveva parlato sui social della malattia di Toy. “Aveva ricevuto la diagnosi a febbraio dello scorso anno, dopo mesi che soffriva di un misterioso dolore. Per molte ragioni abbiamo sperato che riuscisse a vivere ancora per un po’ di tempo, su questa terra. Anche le sfide più recenti ci erano sembrate solo degli intoppi in un percorso di progressi. Sfortunatamente, sembra che siamo arrivati alla fine del percorso, con i ...

