(Di giovedì 14 dicembre 2023) LeGen ATPsi giocheranno sempre a Gedda, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre. Non è l'unicaneldel tennis maschile. L'ATP ha infatti annunciato gli ultimi ...

Ddl bilancio: Commissione Senato convocata ad oltranza fino a lunedi' sera

Da oggi fino a lunedi' sera la commissione Bilancio ha previsto sedute. La Commissione sara' impegnata nelle votazioni degli emendamenti al Ddl di bilancio con la manovra. Secondo ilaggiornato della Commissione, oltre alla seduta di questa sera alle 20, sono previste sedute domani alle 9, alle 15 e alle 20. Sabato, domenica e lunedi' le sedute ...

Il fascino dell'Ardia di Sedilo nel calendario 2024 La Nuova Sardegna

Ponti e feste 2024, ecco l'elenco WIRED Italia

Calendario 2024, le Next Gen ATP Finals sotto Natale: tutte le novità

Le Next Gen ATP Finals 2024 si giocheranno sempre a Gedda, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre. Non è l'unica novità nel calendario del tennis maschile. L'ATP ha infatti annunciato gli ultimi ...

Tennis - Il caso Jannik Sinner cambia il Masters 1000 di Parigi-Bercy: ecco le modifiche

MASTERS 1000 PARIGI - Ecco le parole del direttore del torneo Cedric Pioline: "Nel 2024 il programma del campo centrale cambierà: tre partite nelle sessioni diu ...