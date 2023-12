Calciomercato Roma | un difensore per gennaio | spunta Theate

(Di giovedì 14 dicembre 2023), caccia ad unin vista di: per i giallorossiil profilo diPer il, scrive oggi il Corriere dello Sport, si punta sull’arrivo di ungià a, viste le difficoltà riscontrate nel reparto dai capitolini. L’ultima idea porta a, un passato in Italia con la maglia del Bologna, oggi in forza ai francesi del Rennes. L’ostacolo è però proprio la volontà del club transalpino, che non vorrebbe cedere il ragazzo se non a fronte di offerte importanti.

Salernitana: due nomi per il dopo De Sanctis

Commenta per primo Danilo Iervolino prova a dare una scossa alla sua Salernitana , ultima in classifica. Ieri il presidente ha convocato nel suo ufficio al'allenatore Filippo Inzaghi e l'amministratore delegato Maurizio Milan . Assente il direttore sportivo Morgan De Sanctis , dato a rischio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in caso di ...

Calciomercato Roma: a gennaio arriverà un centrale Fantacalcio ®

Calciomercato Roma - Partita la caccia al difensore Voce Giallo Rossa

Parma, auguri con gli sponsor: guarda chi c'era

Il Parma Calcio e i suoi 150 partners, per un totale di 216 invitati, si sono ritrovati nella suggestiva cornice della Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano per la «Winter Dinner»: un modo per scambiarsi ...

Roma, ora un miracolo Special

Roma, ora un miracolo Special - La Gazzetta dello Sport - Diciamo la verità, se sulla panchina della Roma stasera non sedesse José Mourinho, la ... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A ...