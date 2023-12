Calciomercato Milan – Guirassy il favorito Il difensore… Ecco il punto

(Di giovedì 14 dicembre 2023) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa ilsul futuro dele in particolare sulrossonero invernale

Seedorf: 'Il ritorno di Ibra Non sono io a dover essere convinto, vedremo in che ruolo. Pioli è stato diplomatico'

Commenta per primo Nel pre partita di Newcastle -l'ex centrocampista rossonero Clarence Seedorf ha parlato a Prime Video , commentando così il ritorno aldi Zlatan Ibrahimovic RUOLO - 'Le informazioni che abbiamo mi sembrano tutte cose che non possiamo confermare. Non si sa esattamente quale sarà il ruolo. Pioli è stato diplomatico. Zlatan è ...

Inter, per Inzaghi la seconda stella è più importante della Champions

Ricordare, per credere, il famoso derby del 5 febbraio 2022 in cui l’Inter, che stava dominando la partita al di là dello striminzito 1-0, riuscì a farsi battere dal Milan, pagando le scelte del ...

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Genoa-Juventus. Il tecnico bianconero ha presentato la gara toccando temi cruciali. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa p ...