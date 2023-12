Calcio | Spalletti | ' Zaniolo top player se si autodisciplina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - "è un calciatore fortissimo, ha molte delle qualità che servono per diventare un calciatore top. C'è da insegnargli adrsi, aiutandolo nella professione che fa. Non è che siccome io ho queste caratteristiche vivo di rendita, bisogna migliorarle e svilupparle al meglio". Lo dice il ct della Nazionale, Lucianonel corso di un'intervista a Tg Poste. "Ilitaliano è a un buonissimo livello -prosegue-. Stiamo tentando di adeguarci alla globalizzazione, dobbiamo saperla usare bene non ponendoci limiti. I giovani calciatori non devono mettersi in panchina aspettando che capiti qualcosa, devono andare all'estero a farsi le ossa come fanno molti ragazzi".