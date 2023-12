Calcio | Ranieri Voglio Cagliari più concentrato nei primi minuti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da valutare Lapadula per la gara col Napoli, Scuffet titolare- "Se ci ricordiamo i15' col Sassuolo resettiamo immediatamente". Vuole subito voltare pagina Claudio, dopo la nuova epica rimonta di lunedì sera valsa la vittoria per 2-1 al 99' dopo il pareggio al 94'. Ora c'è il

Lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Claudioin vista del match contro la squadra di Walter Mazzarri in programma alle 18:00 di sabato al 'Maradona'. Promosso Scuffet : 'Per noi è ...

Napoli, la doppia svolta del gruppo di Mazzarri

In vista del match di sabato contro il Cagliari, per gli azzurri ci sono buone notizie dall'infermeria e dall'incontro per il rinnovo di un big ...

