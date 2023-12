(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il centrocampista è sotto contratto con i giallorossi fino al 2025- "Quando smetterò di giocare verrò a. Ma al: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che ...

Calcio: Paredes 'Voglio chiudere al Boca, poi tornerò a vivere a Roma'

Intervistato da "Dsports",- il più giovane di sempre a debuttare nella prima squadra degli Xeneize a 16 anni, 4 mesi e 8 giorni - vorrebbe portare con sè l'amico e connazionale Dybala: "...

Calcio: Paredes 'Voglio chiudere al Boca, poi tornerò a vivere a Roma' Tiscali

Ranieri pesante su Paredes in Roma-Fiorentina, il labiale è inequivocabile: Miracolato, vai a casa Fanpage.it

Calcio: Paredes "Voglio chiudere al Boca, poi tornerò a vivere a Roma"

Il centrocampista è sotto contratto con i giallorossi fino al 2025 ROMA (ITALPRESS) - 'Quando smetterò di giocare verrò a vivere a Roma. Ma al ...

Roma-Sheriff Tiraspol: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Roma-Sheriff Tiraspol (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn, Sky e Now) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nella fase a gironi di Europa League. Allo Stadio Olimpico arbit ...