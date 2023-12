Calcio in tv | perché i prezzi degli abbonamenti stanno per crollare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La parola del giorno è: geo-blocking. Si tratta di un blocco geografico che si applica ai servizi di streaming incentrati su film, serie tv ed eventi sportivi in diretta. Il Parlamento Europeo ha approvato la cancellazione del geo-blocking: tradotto, significa che dal 2025 decadranno le licenze territoriali e sarà possibile abbonarsi anche a piattaforme straniere, apiù contenuti. Una rivoluzione che non sarà immediata e che dovrà tener contoaccordi già esistenti, ma soprattutto della contrarietà di chi è destinato ad avere le tasche più leggere. A partire dalla Lega Serie A, che prima ancora che venisse approvata la risoluzione dall'Ue si era schierata contro la rimozione del geo-blocking, definendola un serio rischio di “mandare tutto in frantumi”. È presto per fare previsioni, ma l'impatto di tale decisione può rivelarsi devastante ...