Calcio | Iervolino Spogliatoio Salernitana lacerato | avrò pugno duro

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Non riusciamo a creare la giusta armonia, ci sono delle fazioni" SALERNO - Dopo il "silenzio" degli ultimi giorni, anche durante la contestazione di domenica scorsa da parte della tifoseria, il presidente Daniloci "mette la faccia", così come gli urlavano i tifosi due giorni fa. Lo fa in