Calcio | Fifa | nel 2023 spesi dai club oltre 800 mln nelle commissioni per i procuratori

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Zurigo, 14 dic. - (Adnkronos) - Laha pubblicato l'annuale 'Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali', dove è confermata la tendenza degli ultimi anni: ispendono sempre di più inper i, con il totale delche ha superato gli 814 milioni di euro. E li supera abbondantemente considerando che i dati sono relativi soltanto ai trasferimenti 'internazionali' (da una federazione a un'altra) e dunque non tengono conto di tutti i colpi 'interni. L'analisi della Federmondiale fotografa bene l'importanza sempre crescente che ihanno assunto nel: se si pensa che nel 2014 il report parlava di 239 milioni di dollaridaiin ...

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

... assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di giornalisti specializzati e dei ct e dei capitani di tutte le nazionali dei paesi affiliati alla stessa. Il nome del vincitore ...

Best Fifa Men's Player: Haaland, Messi e Mbappé si giocano il titolo - Sportmediaset Sport Mediaset

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland Agenzia ANSA

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

Sono Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland i tre 'finalisti' del premio Fifa 'The Best' per il miglior calciatore dell'anno, assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di ...

FIFA The Best, i candidati per il miglior giocatore: ci sono Messi, Mbappé e Haaland

Sono Lionel Messi dell'Inter Miami, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain ed Erling Haaland del Manchester City, i tre finalisti designati dalla FIFA per il premio TheBest FIFA ...