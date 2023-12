Calcio | Conference League | Ferencvarosi-Fiorentina 1-1

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 10 dic. (askanews) – Il colpo di testa di Ranieri al 73? rimedia al gol di Zachariassen in apertura di secondo tempo e chiude 1-1 il match tra. Con questo risultato, i viola chiudono primi il girone davanti agli ungheresi. La partita era iniziata in salita con un infortunio a Nico Gonzalez al 17?. L’argentino si è fermato per un problema muscolare ed è uscito in barella molto dolorante, al suo posto Ikoné. Nel primo tempo doppio miracolo di Christensen su Katona e Civic. Nzola sfiora il vantaggio Girone F: Classifica:12,10, Genk 9, Cukaricki 0 Prima giornata (21 settembre):-FK Cukaricki 3-1, Genk-2-2 Seconda giornata (5 ottobre): FK Cukaricki-Genk 0-2, ...