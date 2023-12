(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il premio verrà consegnato il 15 gennaio a Londra ZURIGO (SVIZZERA) - Aitana, Lindae Jennifersono state annunciate come le tre finaliste del The BestWomen's Player ...

Calcio: Bonmati, Caicedo ed Hermoso candidate miglior giocatrice Fifa

Il premio verrà consegnato il 15 gennaio a Londra ZURIGO (SVIZZERA) - Aitana, Linda Caicedo e Jennifer Hermoso sono state annunciate come le tre finaliste del The Best ...giocatrice di...

Calcio: Bonmati, Caicedo ed Hermoso candidate miglior giocatrice Fifa Tiscali

Aitana Bonmatí, chi è la vincitrice del Pallone d'Oro femminile Sky Sport

Calcio: Bonmati, Caicedo ed Hermoso candidate miglior giocatrice Fifa

Il premio verrà consegnato il 15 gennaio a Londra ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Aitana Bonmati, Linda Caicedo e Jennifer Hermoso sono ...

Calcio: Globe Soccer Awards. Ancelotti e Spalletti sfidano Guardiola

Tra i tanti premi previsti anche quello di miglior allenatore dell'anno DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Ventisette milioni di voti per ...