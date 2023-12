Cala Fratelli d' Italia | in risalita Pd | M5s e Forza Italia

Leggi su agi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - La Supermedia AGI/YouTrend di oggi, in un quadro altrimenti quasi privo di novità, registra il calo did', che riporta il suo dato peggiore da più di un anno a questa parte (28,3%), anche se il partito di Giorgia Meloni si conferma largamente il primo. In, Pd e M5s, flette la Lega. Supermedia liste FDI 28,3% (-0,7%) PD 19,4 (+0,1) M5S 15,9 (+0,2) Lega 9,1 (-0,2)7,7 (+0,3) Azione 3,9 (=) Verdi/Sinistra 3,4 (=)Viva 3,3 (+0,3) +Europa 2,5 (-0,1) Italexit 1,9 (+0,2) Unione Popolare 1,3 (-0,1) Noi Moderati 1,2 (-0,1)