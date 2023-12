Cagliari | Ranieri | “Napoli città meravigliosa | loro vanno a mille”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il. Queste le sue parole: Come si fa a resettare il finale della gara con il Sassuolo? “Ricordando i primi 15 minuti, così resettiamo immediatamente. Ogni partita fa storia a sé, andiamo sul campo dei campioni d’Italia, una squadra di grandi campioni. Sono contento per Mazzarri che è tornato in quella. Andremo a fare la nostra partita”. Come mai nel primo tempo fate difficoltà? “Io dico subito di entrare in partita, senza tanti fronzoli. Non vorrei quelle partenze a rilento ma capitano e i ragazzi devono essere più concentrati nei primi minuti”. Come si affronta il? “Le caratteristiche sono legate algioco, con Mazzarri sono tornati a giocare ...