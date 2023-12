Cagliari | ci sarà Lapadula con il Napoli? Cosa filtra sulle sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilsi avvicina alla prossima gara di Serie A contro il: le ultimedidopo l’operazione Ilsi prepara per la sfida di sabato contro il. La partita inizierà alle ore 18. Riuscirà ad esserci Gianluca? L’italo peruviano è stato recentemente operato al naso a seguito delle botte subite in partita, soprattutto nell’ultimo match di campionato contro il Sassuolo. Come riportato da L’Unione Sarda, Ranieri lo valuterà questa mattina e domani. La sensazione è che l’attaccante rossoblù possa essere inserito nella lista dei convocati per iniziare dalla panchina.