Caduta Libera | il dentista Luca sconcerta l' Italia | quale parola non riesce a indovinare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, mercoledì 13 dicembre. Siamo su Canale 5, dove va in onda il rodatissimo quiz condotto da Gerry Scotti,, che chiuderà i battenti questa stagione al termine della settimana in corso, con la puntata di sabato. Tra i concorrenti ecco, sportivo, crossfitter e arrivato in studio in compagnia di suo marito, presentato parimenti da Gerry Scotti., bene ribadirlo, è un. O almeno, lui stesso si è presentato come tale e non vi è alcuna ragione al mondo per dubitarne, ovviamente. Ma arriviamo al punto. Davvero sorprendente. Al "cortocircuito dentistico" che si è concretizzato negli studi di. Ad un certo puntodeve ...