Bufera sulle ballerine alla festa dell' Ordine degli avvocati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Arringhe, cavilli processuali e magistrati, da sempre sono l'oggetto dei discorsi tra, ma da un paio di giorni nei corridoia cittaa giudiziaria di piazzale Clodio si parla soloo "stacchetto" di quattroandato in scena durante la serata benefica organizzata d"Fondazionedi Roma onlus", nella discoteca Opus club. Un chiacchiericcio diventato virale anche grazie alle piattaforme social, in particolare Instagram, dove sono state diffuse le «storie»'evento che hanno sollevato un polverone nel mondoe non solo. Sono proprio i profili del locale di via Giuseppe Sacconi ea fornire un quadro ...