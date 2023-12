Brutte notizie per il top club | gravissimo infortunio in difesa

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ennesimoin casa Bayern Monaco: emergenza inper Tuchel. Thomas Tuchel dovrà correre ai ripari per un nuovonel reparto difensivo del Bayern Monaco. Dopo De Ligt, Buchmann e Sarr, un nuovo nome si aggiunge alla lista degli indisponibili. Secondo la Bild, il terzino destro classe ’97 Noussair Mazraoui, che ha rimediato undurante la sfida di Champions League del Bayern Monaco contro il Manchester United, sarà fuori più del previsto. Out dunque entrambi i terzini per Thomas Tuchel, oltre ai due centrali De Ligt e Buchmann. Noussair Mazraoui, terzino destro classe ’97 del Bayern Monaco, ha rimediato undurante la gara contro il Manchester United disputatasi martedì 12 dicembre e sarà fuori, secondo quanto riportato dalla Bild, per almeno sei ...