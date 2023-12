Bruno Vespa | chi è la moglie Augusta Iannini | “Non ci annoiamo mai”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023)è legato alladagli anni Sessanta, insieme alla quale è convolato a nozze nel 1975: dalla loro unione sono arrivati i figli Federico ed Alessandro. Il conduttore di Porta A Porta, che ha da poco pubblicato l’ultima fatica letteraria “Il Rancore E La Speranza”, sarà tra gli ospiti della nuova puntata de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14.00 su Raiuno. Nata a L’Aquila nel 1950, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, ricoprendo le funzioni di giudice istruttore in materia penale e giudice per le indagini preliminari. Vice- capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia dal giugno 2001, dal 13 dicembre 2001 al 3 gennaio 2005 è stata Direttore Generale della Giustizia Penale ed ha inoltre coordinato l’attività presso il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea, ...