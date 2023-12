Brooke Shields lo indossò quando diventò mamma E ora passa a sua figlia

I film di Natale da vedere su Netflix (catalogo aggiornato)

Un castello per Natale Una famosa scrittrice americana interpretata dagiunge in Scozia per sottrarsi a uno scandalo. Qui si innamora di un bellissimo castello, ma lo scontroso duca (...

Brooke Shields lo indossò quando diventò mamma. E ora lo indossa sua figlia Vanity Fair Italia

Brooke Shields ha una grave crisi epilettica e si risveglia con Bradley Cooper accanto Sky Tg24

Thriller, 40 anni fa la video rivoluzione di Michael Jackson

Come passa il Thriller. In questi giorni sono 40 anni dall’apparizione del video con Michael Jackson mostrificato, un anno prima era uscito il disco destinato a cambiare la storia della musica. Che av ...

Bradley Cooper ha aiutato Brooke Shields:"Ero nel posto giusto al momento giusto"

Bradley Cooper ha raccontato di aver aiutato Brooke Shields con la sua salute, affermando di essersi trovato nel momento giusto per darle una mano.