Briatore | “L’Italia frega i turisti | ecco perché non restano”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Abbiamo quella cultura dire la gente, dicono 'questo è arrivato dalla Polonia, viene due giorni e non lo vedo più, il cappuccio invece di 5 euro lo faccio pagare 10 euro'..." ''Noi dobbiamo avere un turismo che lasci del denaro sul paese, un turismo ricco lascia indotto, un turismo povero porta via la roba

Cortina si rinnova, aspettando il 2026

...recentissima apertura de 'El Camineto' da parte di Fabio...'hotel è attualmente in fase di restyling e avrà di 38 camere, ... in pieno centro, tra Largo Poste e Corso, in via Benin 1. ...

Torna Atreju, la festa di FdI con Rama e Concia. Imbarazza l’invito al leader di Vox: “Evoca piazzale Loreto … la Repubblica