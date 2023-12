Briatore | ' Il turismo ricco lascia indotto | quello povero porta via la roba'

Flavio Briatore senza freni sul turismo: "In Italia c'è la cultura di fregare"

Ce n'è anche per ilnautico, che l'Itali, denuncia, 'abbandona: i comandanti si parlano, dicono non andate in Italia'.

Briatore e il turismo in Italia: «Abbiamo alberghi che fanno schifo e la cultura di fregare, serve meno burocr ilmessaggero.it

Flavio Briatore senza freni sul turismo: "In Italia c'è la cultura di fregare" Il Tempo

Briatore e il turismo: «Perché la Grecia e la Turchia ci sorpassano Qui ci vuole la patente pure per mangiare una focaccia»

Il turismo nautico è un turismo che l'Italia abbandona: i comandanti si parlano, dicono non andate in Italia. Per questo la Grecia e la Turchia ci sorpassano». Per Briatore, «dobbiamo avere un turismo ...

Il Billionaire a Castel Sant'Angelo. Atreju imborghesita parte sotto l'egida di Briatore

Flavio Briatore, capello bianchissimo che scintilla sopra il vestito ... La ministra ha di fatto organizzato un caminetto tra amici, si dovrebbe parlare di turismo e soluzioni per il comparto, è una ...