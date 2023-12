Borse in rialzo | Milano frenata dalla banche Dopo la Fed anche la BoE non tocca i tassi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Come atteso la Fed ha lasciato invariati idi interesse ma ha aperto a tre tagli deinel 2024. La parola passa a Christine Lagarde, presidente della Bce. Azionario inma a il comparto bancario rallenta il Ftse Mib. Spread in calo, crolla il rendimento del BTp decennale. Euro insul dollaro rivede quota 1,09. Sale il prezzo del petrolio

Borse Cina: chiusura in rialzo per Hong Kong (+1,07%), in calo Shanghai ( - 0,33%)

L'indice Hang Seng ha chiuso indell'1,07% a 16.402,19 punti. Le piazze della Cina Continentale hanno invece segnato il passo, con l'indice composito di Shanghai che ha lasciato sul terreno lo ...

Borse in rally dopo la Fed, ora occhi su Francoforte. Piazza Affari resta indietro con le banche Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,99% Agenzia ANSA

Borse, l'Europa sale, Milano +0,4 grazie alle banche centrali

Le Borse europee avanzano sull'ipotesi di un allentamento della stretta monetaria da parte della Fed. I rendimenti dei titoli di Stato calano, con l'indice Stoxx 600 che guadagna l'1,6%. L'euro si raf ...

Borse positive in attesa della BCE

Milano, 14 dic - Seduta negativa per il comparto bancario a Piazza Affari in scia alla decisione della Fed di lasciare invariati, per la terza volta di fila, i tassi di interesse. A pesare anche l'ape ...