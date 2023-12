Borse in rally dopo la Fed | ora occhi su Francoforte Piazza Affari resta indietro con le banche

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Come atteso la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse ma ha aperto a tre tagli dei tassi nel 2024. La parola passa a Christine Lagarde, presidente della Bce. Azionario in rialzo ma a il comparto bancario rallenta il Ftse Mib. Spread in calo, crolla il rendimento del BTp decennale. Euro in rialzo sul dollaro rivede quota 1,09. Sale il prezzo del petrolio