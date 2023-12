Bomba rifiuti in Africa Come innescare la svolta green

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il bidone della spazzatura “ticchetta”unaa orologeria per molti Paesi del terzo mondo. Soprattutto in, dove la larga maggioranza della popolazione non ha accesso ad alcun sistema di raccolta differenziata per i 166 milioni di tonnellate diurbani che produce ogni anno, di cui 42 milioni solo nella parte nord. Il problema della gestione deiè stato affrontato al vertice della Coop28, appena concluso a Dubai con un accordo di compromesso tra i signori del petrolio e l’Occidente che sognava l’addio ai fossili. A prendere la parola per l’Italia sull’allarmeinè stata anche A2A, selezionata dal ministero dell’Ambiente guidato da Gilberto Pichetto Fratin per condividere la propria esperienza. La pattumiera, nel continente ...