Bologna | Calafiori | «Con la Roma è uno scontro diretto fondamentale»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Riccardo, difensore deled ex, ha parlato in vista del match in programma contro i giallorossi Al Corriere dello Sport ha così parlato il difensore delRiccardo. LE PAROLE – «Siamo lì. Con questa settimana, ma poi anche con le prossime, inizia una serie di gare che contano. Non è che ci poniamo obiettivi alla lunga. Guardiamo partita per partita. Questa con laperché, per forza di cose, è uno. Non rinnego il passato, ma la devo preparare come una partita come le altre».