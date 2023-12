Bocciato l’accordo Italia-Albania | la fine ingloriosa del nostro stato di diritto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ci hanno pensato i giudici albanesi a porre un freno, almeno per ora, alMeloni-Rama sui migranti. Chi lo avrebbe mai detto che questa sarebbe stata ladelmalmessodi: farsi mettere sotto giudizio dalla Corte di una paese dalla democrazia giovanissima. Qualche settimana fa, tra un decreto legge e l’altro sempre in tema di sicurezza e migranti, il governono aveva sbandieratocon il governo presieduto da Edi Rama per gestire inil trattenimento forzato di alcune migliaia di migranti che l’, per evitare l’approdo nelle nostre coste, avrebbe lì dirottato. Che fosse un accordo vago e pericoloso lo hanno scritto a chiare lettere esperti, giudici, ...