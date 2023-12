Bimbo ucciso a Torre del Greco | chiesta nuova perizia psichiatrica per la mamma

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoistanza di, oggi, per Adalgisa Gamba, laaccusata di avereil figlio di due anni e mezzo trovato senza vita nello specchio d’acqua antistante la spiaggia didel, in provincia di Napoli, il 2 gennaio 2022. Ad avanzarla oggi, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, è stata la Procura diAnnunziata, con il sostituto procuratore Andreana Ambrosino. Anche gli avvocati di parte civile, in primis i legali del marito dell’imputata e padre delsi sono associati alla rialla quale invece si è opposto l’avvocato Salvatore del Giudice, legale della signora Gamba. Il processo sull’omicidio del piccolo si sta tenendo davanti alla ...