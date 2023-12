Bimba di 17 mesi bruciata con deodorante spray | la madre era capace di intendere e volere

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Eradie dial momento dei fatti la 27enne arrestata il 3 febbraio scorso per maltrattamenti aggravati sulla figlia di 17. La donna, stando alle indagini della Squadra mobile di Milano e del pm Pasquale Addesso , spruzzavaa distanza ravvicinata provocando lesioni e ustioni sulla pelle della piccola. La perizia psichiatrica, affidata al medico legale Mara...

Jovanotti augura buon compleanno alla figlia Teresa sui social

Così anche quest'anno Jova non poteva esimersi dal fare gli auguri social alla sua '' che ...complessi, ma in cui ha dimostrato tutto il suo carattere come aveva spiegato Jovanotti: ' Ha ...

Gli investigatori hanno piazzato delle microcamere che hanno registrato i momenti in cui la donna causava le ferite alla bimba. Ed è scattato l’arresto. Aperto anche un procedimento per dichiarare l'a ...

Dai militari dell'Esercito doni di Natale a bimbi del Cara Bari

Dai militari dell'Esercito doni di Natale a bimbi del Cara Bari. Hanno ricevuto un sacchetto con impresso il volto sorridente di Babbo Natale e un bigliettino su cui era scritto il loro nome.