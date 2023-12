Bilancio | la minoranza di Monteforte all’attacco | casse vuote

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti La nota del Gruppo consiliare "Rinascita per" Leggiamo dalle news dei notiziari on line e su carta stampata le dichiarazioni farneticanti della maggioranza consiliare diIrpino sull'approvazione del2023 e sulla situazione finanziaria dell'ente. Non ci meraviglia affatto quanto dichiarato, attesa le ripetitività di tali esternazioni a mo di ritornello. E' necessario, quindi, fare alcuni chiarimenti. La vituperata deficienza strutturale delle capacità finanziarie dell'ente che verrebbe dal passato è un banale mistificazione della realtà. L'eredità del passato è,invece, frutto del Dlgs n 118 del 2011 che modifica la contabilità degli enti locali imponendo la cancellazione dei residui attivi dalsino alla loro riscossione, ed oggi incardinati come crediti ...