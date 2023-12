Bihter a forbidden passion Film turco disponibile su prime video

(Di giovedì 14 dicembre 2023) racconta una storia avvincente die, infedeltà, coraggio e codardia. “: Unae proibita” è orain streaming su Amazon. Questoromantico e drammatico del 2023, è accessibile su Amazondal 16 novembre 2023. Tramaè una giovane donna che desidera ardentemente essere amata. Intravede in Adnan, un uomo ricco e rispettabile, ma più anziano, il suo biglietto di uscita dalla gabbia in cui la società e sua madre, una cercatrice d’oro, l’hanno confinata. Tuttavia, ben presto si rende conto che Adnan non è appagato dal suo interesse e che, come ogni giovane donna, ha altri desideri inespressi., una donna coraggiosa, decide di ...

La ragazza e l’ufficiale: Quant’è brava Farah Zaynep Abdullah – Dove rivederla su Netflix e non solo The Wom

Bihter: A forbidden passion il film turco in streaming su Amazon Prime Video PlayBlog.it

Popular 'Ishq-e-Mamnu' pair reunites for Netlflix film 'Last Call for Istanbul'

Famously portraying the characters Bihter and Behlul, Beren Saat and Kivanç Tatlitug captivated audiences with their compelling performances and undeniable chemistry in the original television drama.