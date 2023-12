Biathlon | startlist sprint maschile Lenzerheide 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Domani, venerdì 15 dicembre, proseguirà a, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo-2024 di: l’unicadella giornata sarà la 10 kmdelle ore 14.15, che vedrà al via 98 atleti. L’Italia sarà rappresentata da 5 azzurri: innel primo gruppo ci saranno Lukas Hofer (19) e Tommaso Giacomel (23), nel secondo toccherà a Didier Bionaz (50), nel terzo partirà Elia Zeni (70) e nel quarto scatterà Patrick Braunhofer (88). La diretta tv della 10 kmsarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA ...

SPRINT FEMMINILEHOCHFILZEN: LAHETTICH - WALZ Janina GER 1996 14:25:30 1 2 BRORSSON Mona SWE 1990 14:26:00 3 BRAISAZ - BOUCHET Justine FRA 1996 14:26:30 4 MERKUSHYNA Anastasiya ...

Giovedì 14 dicembre (ore 14.15) si disputerà la sprint femminile di Lenzerheide, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. In terra svizzera andrà in scena la terza gara dell'anno in ...