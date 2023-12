Biasin | «Inter | dichiarato obiettivo Scudetto Sorteggi? Scelgo una»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’corre spedita verso la conquista della seconda stella. In attesa dei, Fabrizioha commentato il cammino in Champions League e Serie A dei nerazzurri, in diretta a Radio Sportiva durante Microfono Aperto. OBIETTIVI – Analizzando il cammino europeo e nazionale dell’ha commentato così: «In campionato è chiaro che i nerazzurri vogliano la conquista della seconda stella, ma in questo momento c’è la Juventus che rende il compito difficile. Per quanto riguarda la Champions League, molto dipenderà dalo degli ottavi. La volontà è quella di andare il più avanti possibile in Europa, ma è chiaro che l’preservi le energie e i migliori per il campionato di Serie A. L’avversario ideale, probabilmente, sarebbe il Borussia Dortmund. ...