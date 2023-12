Bergamo | approvato il progetto per la sistemazione stradale di via Broseta per 450mila euro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023). Il Comune diprosegue il piano di riqualificazione delle vie del centro cittadino e approva ilper lae la valorizzazione di un ampio tratto di via, quello che dall’incrocio con via Palma il Vecchio si snoda fino a piazza Pontida. Ha un valore di. Una strada particolarmente riconoscibile nella geografia del centro cittadino, lungo la quale affacciano edifici di pregio come la chiesa di San Rocco e tante attività commerciali e artigianali: l’Amministrazione metterà mano a marciapiedi e sedecon l’obiettivo di migliorarne la qualità dello spazio pubblico, incrementando così l’attrattività della via e rinforzando la vocazione commerciale di questo spazio significativo, parte del Borgo ...