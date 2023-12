Benessere al lavoro | le azioni virtuose da attuare

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Cosa dovrebbero fare le aziende secondo il Wellbeing at work 2023 di Deloitte Il tema delalrientra di fatto tra gli obiettivi di sostenibilità sociale in un'ottica di migliori condizioni di vita delle persone. A prescindere dal ruolo e dal grado ricoperti, ogni azienda dovrebbe mettere in atto pratiche ad hoc per