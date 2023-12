Benefit di carattere sociale e collettivo | i vantaggi per il dipendente

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Fra iche un’impresa può erogare ai propri lavoratori rientrano i servizi e le opere diche spesso vengono sottovalutati, e invece possono essere una buona opportunità nell’ambito aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenzae sanitaria o culto. Esenzione a livello contributivo e fiscale Laddove queste tipologie divengono offerte dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (anche non a carico in certi casi) il valore degli stessi deve intendersi esente sia a livello contributivo e fiscale. Per “categorie di dipendenti” si intende un insieme di dipendenti con le stesse caratteristiche e non per forza in riferimento alle categorie del codice civile (dirigenti, quadri, ...