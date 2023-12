Belgio | la rivelazione shock | “30mila bimbi venduti da Chiesa per adozione”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una notizia sconvolgente arriva dal. Secondo quanto rivelato nel podcast 'Kinderen van de Kerk' della testata belga Het Laatste Nieuws, lacattolica avrebbe venduto circabambini all'insaputa delle loro madri che li avevano appena partoriti. Durante il podcast, madri e bambini dati in, protagonisti di questa incredibile vicenda, parlano per la prima volta di questi eventi drammatici, accaduti in un periodo di tempo che va dalla fine della Seconda guerra mondiale fino agli anni Ottanta. E i particolari che emergono sono agghiaccianti. Secondo la testata belga, dunque, le donne incinte, ma non sposate, venivano spedite in istituti cattolici, dove subivano umiliazioni e anche abusi sessuali.