Beatrice Luzzi in crisi | interviene Maddaloni

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2023,in profondissimaper le accuse di Giuseppe Garibaldi: le dichiarazioni di Marcoper confortare la vip SPOILER GF: LE PAROLE DI MARCOPER RINCUORARE- Nel corso della serata aperitivo del 13 dicembre, non sono mancate le emozioni. In particolare, dopo il face to face fra Giuseppe e, ladecide di sfogarsi con Marco. Ecco cosa dice a: “Io ho un sacco di difetti, ...