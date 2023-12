Bce | “l’inflazione tornerà a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La Bce ha lasciato invariati i tassi di interesse. Niente di nuovo quindi alla riunione del consiglio direttivo di oggi, tranne che per la nota di come “, pur essendo diminuita negli ultimi mesi,probabilmente aunnel”. Ecco i numeri: il tasso sui rifinanziamenti principali è fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. “Secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro – specifica la Bce – dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025.” “Nell’insieme – continua – gli esperti si attendono checomplessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023, al ...