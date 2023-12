Bce | i tassi di interesse restano invariati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ididell'Eurozona. Nell'ultima riunione del 2023, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di non intervenire. L'inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo, secondo la Bce. In base alle ultime proiezioni formulate dagli esperti dell'Eurosistema, l'inflazione dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all'obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025. Si stima un'inflazione complessiva in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026.Sono state riviste al ribasso le proiezioni per il 2023 e soprattutto per il 2024. L'inflazione di fondo ha registrato un'ulteriore ...