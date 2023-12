Bavaglio ai cronisti | stop alla pubblicazione delle ordinanze di custodia | l’emendamento di Azione che spacca il governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tutto succede in pochi minuti, al termine di una mattinata già complicata per la maggioranza. Dopo che la destra si è esercitata nell’auto-ostruzionismo per rinviare la discussione sulla ratifica del Mes, i partiti disino pure su un emendamento dell’opposizione, stavolta sulla giustizia. A presentarlo è il deputato diEnrico Costa che nella legge di delegeuropea vuole inserire un semplice articolo: modificare l’articolo 114 del codice di procedura penale inserendo il divieto per i giornalisti di pubblicare ledicautelare rendendo tutto segreto finofineindagini. Un modo, sostiene Costa, per dare attudirettiva sulla presunzione di innocenza. Se ...